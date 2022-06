PIILU SISSE ⟩ Norras ehitati metsa «disainertehas»

Rabava arhitektuuriga tehase projekteeris Taani arhitektuuribüroo BIG. Harukordne hoone kannab nime The Plus ning asub Magnori külas, mis jääb Norra pealinnast linnulennult 80 kilomeetri kaugusele. Disainiajakirjale Dezeen antud intervjuus sõnas Vestre direktor Jan Christian Vestre, et tegemist on kõige keskkonnasõbralikuma mööblitehasega terves maailmas.