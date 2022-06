ÜLEVAADE ⟩ Mai oli kardetavasti viimane kuu, mil pealinna ruutmeetri keskmine hind algas numbriga 2

«Keskmise ruutmeetri hinna kallinemine on massiivne – jaanuariga võrreldes ligi viiendiku ja aasta lõikes isegi pea ühe kolmandiku võrra. Samas pole endiselt silmapiiril ühtegi tõsiseltvõetavat märki, mis võiks praeguse tõusutrendi otsustavalt murda,» kommenteeris värsket statistikat 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter ning meenutas, et veel möödunud sügisel ei olnud otsest põhjust arvata, et 3000 euro piir 2022. aastal üldse murtud saab.