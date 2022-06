PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas leida oma koju õiged toataimed?

Taime osta on lihtne, tema ilu võimalikult pikalt nautida on juba veidi suurem väljakutse. Aga igati lahendatav väljakutse! Oluline on toalille valides arvestada oma koduse kliima ning valgustingimustega ning leida taimed, mis neisse oludesse kõige paremini sobituvad. Hortese aianduspoe spetsialistid jagavad nõu, kuidas leida oma koju õigemast õigemad taimed.