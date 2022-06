KAS KELMUS? ⟩ Mis on kinnisvara topeltmüük ja kuidas seda vältida?

Sellist asja saaks ära hoida üksnes võlaõiguslepingu raames eelmärke seadmisega kinnistusraamatusse. Eelmärge tagab selle, et müüja ei saa asja kellelegi teisele müüa peale juba eelmärkega märgitud ostja. Paraku ei taha müüja aga arenduste puhul üldiselt eelmärget seada, kuna see raskendab arendaja jaoks erinevate juriidiliste nüansside tõttu asjaga seotud toiminguid.

Kuigi topeltmüük otseselt seadusega keelatud ei ole ja notar seda takistada ei saa, võib see mõnel juhul liigituda kelmuseks. Kelmus on varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Nii et kui arendaja müüb mitmele ostjale sama asja, teades, et ta ei suuda ühe või teise puhul lepingulisi kohustusi täita (näiteks asja üle anda), siis võib arendaja poolt tegemist olla kriminaalse käitumise ehk kelmusega.