Vallatu reede: imelihtne maasika daiquiri mocktail on laitmatu janukustuti!

Aseta margarita klaas või mõni muu kokteiliklaas külma, et see mõnusalt jahe oleks. Pane jääpuru või tükid blenderisse, lisa südameteta maasikad, laimimahl ja suhkrusiirup. Pane masin tööle, kuniks koostisosadest on mõnus paks ja ühtlane segu saanud. Kalla jäine jook blenderist jahutatud kokteiliklaasi ning kaunista maasikaga.