MAABLOGI ⟩ Millal võib toidu kohta väita, et see on tervislik?

Taimede kohta esitatavad väited

Kuigi lubatud väidete registrist ei leia praegu veel väiteid taimede või taimsete ainete kohta, võivad ettevõtted kasutada neid väited, mis on esitatud EFSA-le hindamiseks ja mille toime puhul lähtutakse traditsioonilise kasutamise kogemustest. Seega on lubatud kasutada nt väiteid «küüslauk aitab hoida vere kolesteroolitaset normaalsena», «kaneel aitab hoida vere glükoositaset normaalsena» ja «kummel sisaldab antioksüdante, antioksüdandid kaitsevad vabade radikaalide eest». Rahvameditsiinis tuntud taimi ei ole siiski põhjalikult ja kliiniliselt uuritud, kuna eeldatakse, et traditsiooniline kasutus on kasuliku toime piisav tõend.

Toit ei ole ravim!

Toidule, sh toidulisanditele ei ole lubatud omistada haigusi ravivaid, ennetavaid või leevendavaid omadusi. Näiteks on keelatud väited «ravib osteoporoosi», «hea akne korral», «põletikuvastane», «vähendab südame isheemiatõve riski». Selliseid väiteid saab esitada ainult ravimitel. Kui toidu või toidulisandi reklaamis on väiteid, mida esitatakse tavaliselt ravimipakendil, siis tasub suhtuda neisse kriitiliselt.

Toidu reklaamimiseks on lubatud kasutada vaid haigestumise riski vähendamisele viitavaid väiteid, mis on leidnud kinnitust ka teadusuuringutega. Need on väited, mis annavad mõista, et toidu või selle koostisosa tarbimine vähendab oluliselt mingisse haigusesse haigestumise mingit riskitegurit.