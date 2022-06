Kuninganna on teada tuntud džinni gurmaan. Välja on ta oma nime alt andnud lausa kaks erinevat džinni, mida lihtsurelikud osta saavad. Üks neist on valmistatud Buckinghami palee ja teine Sandringhami maja aedadest pärit toormest. Riigipea eelistab armastatut džinni juua kokteilina, ei kunagi puhtalt!