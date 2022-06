Terav nuga on köögis kõige olulisem tööriist, lausuvad oma restorani äsja maailma kõige tähtsama Michelini restoranigiidi ühe tärni vääriliseks peakokanud Tõnis Siigur ja Matthias Diether kui ühest suust. Oluliste maitseainetega on peaaegu sama. Esimene peab kõige tähtsamaks soola ja pipart, teine lisab sinna veel kogu maailma vürtsid. Kumbki neist ei oska oma restoraniroogadest ühtki kuidagi erilisemana esile tõsta. Esiteks on need kõik väga erinevad, teiseks ei lähe mitmekäigulisse degustatsioonimenüüsse kunagi midagi, mis poleks viimse kui pisiasjani paika timmitud või köögimeeskonnale ei maitseks.