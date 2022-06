NÄDALA RESTORAN ⟩ Kuidas maitseb Michelini tärn? Postimees käis 180° söömas

Restoran nagu teater. Söömine 180° on üle kolme tunnine elamusmaraton, mida võiks liialdamata võrrelda kaasahaarava teatrietenduse ning ühtaegu rikkaliku ja harmoonilise maitsete sümfooniaga. Ka publikus on pidulikkust nagu teatris. On näha, et restorani on tuldud ka mõnd olulist sündmust tähistama, mitte ainult maitseid otsima-nautima.