KURB STATISTIKA ⟩ 40 000 suvilat võivad iga hetk maha põleda

G4Si hiljuti läbi viidud uuringust selgus, et suitsuandur on olemas 95 protsendil Eesti leibkondadest, kuid ligi 40 000 suvilat on ilma suitsuandurita. Kose vallas suvilat pidav 56-aastane Tõnu (nimi muudetud –toim.*) sõnas, et külastab maakodu pea igal nädalavahetusel kevade keskpaigast kuni sügiseni. Mees tunnistas, et ta pole sinna suitsu- ega vingugaasiandurit paigaldanud. «Ma ei ole seda siiani tähtsaks pidanud,» ütles ta. «Ilmselt on põhjuseks see, et siiani ei ole õnnetust juhtunud.»