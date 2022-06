MUREKOHT ⟩ Suur osa rahvast arvab tänini, et vingugaasi on võimalik lõhna järgi ära tunda

Eriti suures ohus on eakad

Uuringu kohaselt on ohus just eakad inimesed. Nimelt on Eestis ligikaudu 325 000 leibkonda, kellel on eraldi elavaid eakaid sugulasi. Neist 51 protsendil on kodus tahke küttekolle ning 8 protsendil gaasiseade, seega on ligikaudu 192 500 eaka kodus vingugaasiandur kohustuslik.

Pärjala sõnul on eakate inimeste põhiliseks infoallikaks taolistel teemadel nende nooremad sugulased ja lapsed. «Uuringust selgub, et vaid 59 protsenti inimestest teavad kindlalt, et nende eakal lähedasel on kodus kohustuslik vingugaasiandur olemas. Sealjuures ei tea 20 protsenti inimestest üldse, kas vanaemal, -isal, -onul või -tädil on vajalik seade laes. Siit tõstatub küsimus – kui sugulased ise pole vingugaasianduri olemasolust teadlikud, siis kuidas võime olla kindlad, et eakas ise teab, et tema kodus on elupäästev ja kohustuslik seade olemas?» küsis Pärjala.

Oluline suitsuanduri «parim enne»

Suitsuanduritega on olukord veidi parem – uuring näitab, et 95%-l leibkondadest on olemas suitsuandur. «Protsendina on see kõrge ja võiks olla justkui rahul, kuid see tegelikult tähendab, et ligikaudu 69 000 inimese kodu on suitsuandurita ja see on peaaegu kaks korda nii palju kui Pärnus elanikke. Sellele lisandub ligi 40 000 suvilat, kus uuringu järgi pole täna veel kohustuslikku suitsuandurit. «Suvilahooaeg on juba alanud. Sealgi peame olema kaitstud, sest tulekahjul on ükskõik, kas hukkunu oli suvilas või oma põhielukohas,» lisab Pärjala.