Herilane ründab ja sääsk piniseb? Nende nippidega hoiad putukad grillist eemal

Üks hea nipp, kuidas näiteks kärbseid ära ajada, on panna veeklaasi sisse mõned sendid. Sendilt peegelduv valgus paneb vee helkima, mis ajab kärbsed segadusse. Pane selliseid veeklaase enda ümber kohe tubli mitu tükki, õpetatakse.

Lisaks on osadel taimedel putukaid tõrjuvad omadused. Aiataimed nagu lavendel ja krüsanteem peletavad putukaid, samuti salvei ja rosmariin. Kasvata neid oma õueköögi lähedal või pane mõni neist vaasi ja aseta see vaas aiakööki, et putukad eemal hoida.