Kuidas vähendada köögis raiskamist ja säästa raha?

Küla kiireim kokk

Induktsioonplaadid kuumutavad keedupotti, mitte pliidi pealispinda. Nii ei lähe kübetki kuumust kaotsi! Eined valmivad kiiremini ning sul tekib rohkem vaba aega.

Hoia homseks

Õhukindlalt suletavad purgid ja karbid aitavad toidu raiskamist vähendada. Need ei hoia mitte ainult kuivaineid kauem värskena, vaid sobivad suurepäraselt ka marineerimiseks ja hoidiste tegemiseks.

Bambus

Üks viis oma köök jätkusuutlikumaks muutmiseks, on mõelda selle valmistamisel kasutatud materjalidele. Sahtli esipaneelideks tasub valida bambus, sest see kasvab kiiresti ja on väga vastupidav.

Ära unusta lõikelaudu

Kui lõikelaua eest veidi hoolt kanda, peavad nad vastu pikki aastaid. Neid tuleb lihtsalt pesta käsitsi, mitte nõudepesumasinas, ja vahel puiduõliga värskendada.

Koli prügi sortimine sahtlitesse

Köögis prügisortimissüsteemi sisse seadmine on suurepärane mõte, kuid võib juhtuda, et selle välimus jätab soovida või võtab see palju ruumi. Miks mitte kasutada prügi sortimiseks sügavat sahtlit – või sahtleid? Nii saad nägusa, mugava ja peidetud lahenduse.

Kasuta külmikut nutikalt

Kui hoiad külmikus jaheda vee varu, ei pea segistist vett laskma, oodates, et see külmaks läheks – suvel võib see üsna kaua aega võtta. Ja pöörleva aluse kasutamine tagab selle, et miski ei jää kahe silma vahele.

Kasutust leiab see, mis on nähtaval