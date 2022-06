Hüdrokultuurid: toataimede kasvatamine mullata – jah, see on võimalik!

Pikas perspektiivis soodne

Kuna hüdrokultuurid saavad oma kindlas ja turvalises potis üsna hooldusvabalt hakkama ning on kaitstumad erinevate pahalaste suhtes, on need tavapäraselt pikaealised – ehk puudub vajadus elujõu kaotanud toataimi uute vastu välja vahetada. Samuti jäävad enamasti tegemata kulutused võitlemaks taimehaiguste ning kahjuritega.

MIDA ON ALUSTAMISEKS VAJA?

Hüdrokultuurina kasvatatav toataim

Hüdrokultuurina on võimalik kasvatada pea kõiki enamlevinud toataimi – sealhulgas näiteks viigipuid, draakonipuid, tups-rohtliiliaid, tõlvlehikuid, flamingolilli, filodendrone ja havisabasid.

Hüdropott

Valida on erineva suuruse, vormi, värvi ning materjaliga – sealhulgas komposiitmaterjalist, plastikust, keraamilisi või metallist – hüdropotte. Hüdropoti täielikuks veekindluseks on vajalik plastikust sisevooder ning optimaalse veetaseme tagamiseks on lisatud käepärane veetaseme indikaator.

Hüdrograanulid

Erinevate hüdrograanulite valik on üsna lai. Oluline on, et graanulid suudaksid efektiivselt niiskust endasse imada ning seda järk-järgult vabastada. Parima kindluse kvaliteedi osas tagab RHP märgis.

Hüdrokultuuride väetis

Hüdropotti on võimalik lisada toitaineid nii tahkel kui ka vedelal kujul. Istutamisel lisatakse tahke toiteväetis poti põhja. Kuue kuu möödudes tuleb aga igal kastmiskorral taimele lisada vedelat toitelahust

5 SAMMU, KUIDAS HÜDROKULTUUR ÜLES SEADA

Kas efektiivselt toimiva hüdrokultuuri kokkupanek on keeruline? Sugugi mitte, kui järgite õigeid samme ja töötate kvaliteetse varustusega:

1. Voodri paigaldamine