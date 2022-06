SÄÄSTA AEGA ⟩ 5 nippi, kuidas kodu kiiresti korda saada

Kujuta ette järgmist stsenaariumi. Kell on kuus õhtul, oled päev läbi tööd teinud ning koju jõudes avastad, et pesu on pesemata, prügi vajaks välja viimist ning köögis on mustade nõude hunnikud. Samal ajal tead, et pead hommikul vara ärkama ning tuju koristada on nullilähedane. Selleks, et oma elu lihtsamaks teha on võimalik antud nõuandeid järgides aega kokku hoida.