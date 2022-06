APTEEK SINU AIAS ⟩ 4 kasulikku ravimtaime, mida tervise turgutamiseks kasvatada

Harilik saialill

Harilik saialill aitab nii mõnegi vaevuse vastu. Harilikul saialillel on põletikuvastane, haavu parandav ning sapinõrisust soodustav toime. Taim on tuntud ka sellepoolest, et leevendab maksa-, mao- ja põrnavaegusi. Välispidisel kasutamisel aitab osade nahahaiguste puhul. Harilikust saialillest valmistatakse nii teed, tinktuuri, salvi ja ka õli.