KINNISVARAPORTAAL ⟩ Hinnatrall peab hoo maha võtma! Korterite hinnatõus ei ole enam jätkusuutlik

Tallinna korterite pakkumishind ületas kinnisvaraportaalis KV.EE 3000 €/m² piiri 2022. a alguses. Korterite tehinguhinnad, mis on tavapäraselt pakkumiste hindadest pisut allpool, on 3000-eurose hinnapiiriga kohe-kohe kohtumas.

«Rahatrükk ja intressimäära jõuga all hoidmine olid mõlemad tegevused, mille eesmärk oli leida üles Euroopa kadunud inflatsioon. Nüüd on inflatsioonitulv paisu tagant valla pääsenud ja keskpank on inflatsiooni üle kontrolli kaotanud. Olukorda ei tee lihtsamaks Lõuna-Euroopa riikide suur võlakoormus ega sõjaolukord Ukrainas. Siiski on rahatrükk lõpetamisel ehk laenuraha pakkumine võiks hakata vähenema. Samuti läheb laenamine null-protsendi piiriga flirtiva euribori tõttu kallimaks ja seeläbi keerukamaks,» analüüsis Tarvo Teslon.