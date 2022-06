PILDID ⟩ Harku järvest 200 meetri kaugusele kerkib hobuserauakujuline kaarmaja

Pikaliiva kaarmajas moodustub neljast elamust poolkaar, mille südameks on hooviala. 4-korruselistes elamutes valmivad ühe- kuni neljatoalised korterid suuruses 24-84 ruutmeetrit. Igal kodul on rõdu või terrass ning elamute katusele on paigaldatud päikesepaneelid, mis tagab energiasäästlikkuse. Suur osa parkimiskohti asub maa-aluses parklas, lisades hoovialale avarust ning pakkudes elanikele igapäevast mugavust.

Pikaliiva kaarmaja. Foto: Bonava

«Praeguse turuolukorra põhjal võib väita, et ostuhuvi on püsinud jätkuvalt kõrgel tasemel. Olukorras, kus pakkumismahud on vähenenud, ei ole Bonava hoog raugenud. Vastupidi – oleme käesoleval aastal turule toonud uued etapid ka Uus-Mustamäel ja Järveotsa kodudes Haaberstis ning jätkame kõigi uute projektidega plaanipäraselt,» sõnas Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Bonava arenduse projektijuhi Marko Sula sõnul on Haabersti aktiivselt arenev ning nõutud piirkond Tallinna kinnisvaraturul. «Pikaliiva Kaarmajal on selge eelis asukoha näol, sest pakub uut väärtuslikku elukeskkonda juba väljakujunenud linnaruumi läheduses, kus on olemasolev infrastruktuur ja hea ühendus liikumiseks nii kesklinna kui ka linnast väljuval suunal. Eraldi väärib märkimist naabruses asuv Harku järv, kus on suurepärased võimalused vabaaja veetmiseks ja liikumiseks,» sõnas Sula.

Pikaliiva kaarmaja. Foto: Bonava

Pikaliiva kortermajad teevad energiasäästlikuks ja kaasaegseks päikesepaneelid ning nutikodu lahendus, mis võimaldab juhtida kodu kütet nii kodus asuvalt juhtpaneelilt kui nutiseadme äpist. Elamule omistatakse B energiamärgis, mis tagab eriti madalad kodukulud. Järgides rohelist mõtteviisi on kõik sisehooviteed sõelmetest, et nad laseksid vihmavett läbi. Ka parkimisruum on viidud kinnistu äärealale ja tehtud võimalikult roheliseks – parkimiskohad on kaetud murukiviga ja on samuti vett läbi laskvad ning kohtade vahel paiknevad puude ja põõsaste istutusalad.