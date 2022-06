Oma pudel kaasa! Tallinnas avati veevõtupunktid, mida sel aastal rohkem

Tallinna Vee varahaldusdirektori Tarvi Thombergi sõnul on Tallinna Vee eesmärk, et värske kraanivesi oleks linnaruumis inimeste jaoks võimalikult mugavalt kättesaadav, sest korduvate veepudelite kasutamine ja kraanivee eelistamine vähendab plastijäätmete tekkimist.

«Tallinna linna läbi viidud uuring näitas, et tallinlaste teadlikkus tasuta joogikraanidest on kõrge – ligi kaks kolmandikku linlastest on kursis, et pealinnas on suvehooajal avatud tasuta avalikud veekraanid ja neid kasutatakse janu kustutamiseks järjest enam,» tõi Thomberg välja.