PILDID ⟩ Saaremaal on müüa oma kandi üks ägedamaid pärle

Maja on mõlemast otsast renoveeritud ning selle keskel asuv endine laut toimib täna nii banketisaalina kui ka panipaigana. Maja vanemas otsas on kolm magamistuba, köök, vannituba ja kaminaga elutuba.

Uuemas otsas, endises traktorigaraažis, on kahekorruseline pind oma köögi ja WC-ga. Sisehoovist leiab sauna ja väikese panipaiga. Lisaks on krundil juurviljaaed, kasvuhoone ja kaks külalistemaja. Koos Tammiste kinnistuga on müüa ka Tõru kinnistu, moodustades kokku 3,51 hektarit metsamaad.