UURING ⟩ Vaata, millist toidukaupade e-poodi rahvas parimaks peab!

Rahva südame on võitnud e-Selver.

Kantar Emori toidukaupade e-ostmise konkurentsiuuringu põhjal on liidrikohal jätkuvalt e-Selver. Kindlal teisel kohal on Barbora ning kolmandaks on tõusnud Rimi e-pood, jättes selja taha eCoopi.