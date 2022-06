PURUSTAME MÜÜTE ⟩ Kuidas mõjutavad lapsed pangast kodulaenu saamist

Panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et laste ja kodulaenu saamise ümber tiirleb palju müüte ja küsimusi ning vahel on isegi nii, et otse pangalt ei taheta seda küsida, sest kardetakse, et nii saab pank pere olukorrast n-ö haisu ninna. «Tegelikult pole lapsed ehk ülalpeetavad kodulaenu juures midagi, mis kohe laenu saamisele kriipsu peale tõmbaks. Kodulaenu puhul vaatame alati ikka tervikpilti ja mitte seda ühte väikest komponenti eraldi,» selgitas Hakiainen.