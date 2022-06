Krõbe kolmapäev: maailma lihtsaim maasikakook valmib kiiresti ja on pere lemmik!

Sega suures kausis kokku jahu, küpsetuspulber ja sool ning pane kõrvale. Haara teine kauss ja pane sinna toasoe või ja suhkur ning sega, kuni või ja suhkru segu on muutunud kohevaks. Seejärel sega sisse muna ja vanillisuhkur. Järgmisena lisa segule väikeste osadena kuivained, et ei tekiks tükid.

Kui kõik koostisosad ilusti omavahel kokku segatud, on aeg see koogivormi panna. Määri koogivormi seinad võiga ning kalla tainas selle sisse. Lõika maasikad pikkupidi pooleks ja aseta need taigna peale nii, et maasikad selle täielikult katavad. Viimasena puista peale natukene suhkrut.