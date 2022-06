Kaasmaalased õpetavad, kuidas seianst koledaid kriipse maha saada

Valgele seinale on koledad kriipsud ja muud plekid kiired tekkima. Neist vabanemine on aga üsna tüütu tegevus. Õnneks on kaasmaalased omavahel jaganud häid nippe, kuidas probleem lahendad.

Kasutaja oliv_la soovitab kriipsude eemaldamiseks kasutada kustutuskummi, mille alla kommenteerib Neitsi, et vähemalt tapeedi peal oleva kriipsu võtab see ilusti maha.

Control96 õpetab, et esmalt tuleb kriipsu veega pesta ning siis Cif Cream Original pesuvahendiga. Leidub ka teisi kodukeemiaga seotud soovitusi. Näiteks kirjutab riprie, et ajateenistuses tehti esmalt seebivaht ning hambaharjaga õrnalt harjates pesti kriipsud seinast maha.

Veel õpetab verekoer, et teda on aidanud majapidamispaber, vesi ja vedelseep, kuid lisab, et tänapäevaste kortermajade toad on värvitud imeõhukese värvikihiga, mistõttu on sellised kriimud kerged tulema.