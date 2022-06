Juuni on Tallinna botaanikaaias Taani kuu

Sel aastal, 1.–3. juulil, on Taani maailma mainekaima rattasõidu Tour de France’i alguspunkt. Tour de France Grand Départ algab Kopenhaagenis ning kaks järgmist etappi liiguvad läbi Taani ajalooliste linnade ja kaunite maastike. Taanis on 12 000 km pikkune riiklike, piirkondlike ja kohalike rattateede võrgustik.

15. juunil saab aga botaanikaaias osa võtta lipujahist. 15. juuni on Dannebrogi päev, mida nimetatakse ka Taani lipupäevaks või Valdemari päevaks, sest legendi järgi langes Taani lipp taevast Tallinnas 15. juunil 1219. Selle päeva puhul peidetakse botaanikaaeda Taani lipud, mille asukoha saab avastada foto järgi. Igale leidjale väike auhind! Mäng algab 15. juunil ning lippe saab jahtida kuni juuni lõpuni. Mängu juhend on kassas.

21. juunil on Gröönimaa rahvuspüha, mida botaanikaaias tähistatakse õdusa õhtupoolikuga koos Maris ja Tiit Pruuli fotode ning Gröönimaa reisilugudega ja Gröönimaa taimede tutvustusega, millele järgneb gröönipärane koosviibimine kaffemik. Vestlusõhtu algab kell 17.00 ning osalemine on tasuta, eelregistreerida saab SIIN .

22. juunil kell 16.00 saab osaleda Taani gastronoomiagiidide Nina ja Thomase juhitud jalutuskäigul botaanikaaias ja sellele järgnevas töötoas, kus tutvustatakse söödavaid metsataimi. Looduslikult kasvavate taimede kasutamine vähendab survet põllumajandusele ning lisab meie toidulauale uusi maitseid. Jalutuskäik ja töötuba on pühendatud ÜRO jätkusuutliku gastronoomia päevale, mis on 18. juunil. Üritus on inglise keeles ja kestab umbes kaks tundi. Registreerunud osalejatele on sissepääs tasuta.