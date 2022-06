Teadmata põhjusel tööle hakanud puutetundlik pliit külvas pealinna korteris paksu pahandust

«Peamised tulekahjude põhjused on elektriseadmete rikked ja hooldamata küttekolded. Seetõttu soovitame vanad seadmed välja vahetada või lasta spetsialistil üle kontrollida. Ühtlasi tuletame meelde, et kütteperiood on lõppemas ja seega on kõige parem aeg kutsuda korstnapühkija, kes puhastaks ning vaataks üle kodu küttekolded ja korstnad. Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija,» selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.