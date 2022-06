VIDEO ⟩ Kuusevaigust iluravini! Milline alkoholivaba õlu mekib kõige paremini ning milline kõlbab patarei sisuks?

Postimees Kodu toimetus testis kolme eri tootja alkoholivaba kesvamärjukest. Testijate seas oli õllesõpru, aga neidki, kes seda kaugeltki pole.

Maitse: Domineerivad üleküps mango ja melon, millest kumavad läbi kaeraküpsiste ja värske tsitruse maik. Sõõmu lõpetab värskendav kuusevõrsete vaik ja meeldiv karboniseeringu surin keelel, tuues finaalis esile värske sidrunikoore meki.

A. Le Coq Fassbrause Mojito on populaarseima kokteili maitsega naturaalselt kääritatud jook, mis on valmistatud alkoholivabast õllest ja mahlast. Kerged sidruni ja mündi nüansid annavad joogile mõnusa värskendava maitse. Fassbrause sisaldab hulgaliselt kasulikke B-grupi vitamiine (B6, B12, B5 ja B7) ning tänu väiksemale kalori- ja suhkrusisaldusele on tervislik alternatiiv karastusjookidele.

A. Le Coq alkoholivabas Porteris on kõik heale porterile iseloomulik olemas: mõnusalt tummine maitse ja rikkalik aroom, milles on röstlinnaste, musta leiva ja karamelli maitsenoodid. Lisaks ehib jooki parajalt tihke vahumüts.

Beer Mail eriõllede sarja kuuluv alkoholivaba IPA on humalane, kerge tsitruse ja puuviljase nüansiga hele õlu, mille pruulimisel on kasutatud Chinook, Amarillo, Cascade ja Citra erihumalaid. Alkoholivaba IPA sobib neile, kes soovivad alkoholitarbimist vähendada või on otsustanud alkoholist üldse loobuda.

Rock Zero on üks kompromissitu õlu ja seda on kohe juba aroomist tunda. Humalate jõuline lõhn domineerib ja linnased annavad kerget leivasust juurde. Maitse on klassikalisele Rockile omaselt võrdlemisi täidlane ja kestab kaua. Esmases maitses on tunda linnastele omast kergelt magusat leivasust, aga selle võtab kiiresti üle mõru ja pikk järelmaitse, mis annab veel kord tunnistust sellele, et see jook ei tee allahindlust kellelegi.