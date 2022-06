Oomega neljapäev: prügikala tilaapiast saab üllatavalt hõrgu pearoa

Pilt on illustreeriv.

Kala ei ole just kõige odavam toit, mida vintsutada. Õnneks leidub enamikes toidupoodides külmutatud nii-öelda «odavkalu», mis toidueelarvet lõhki ei aja. Üheks selliseks on tilaapia, mille lumivalgeid fileesid müüakse suures plastikkotis. Kindlasti oled seda näinud, kuid mis selle selliga peale hakata? Siin on üks imelihtne tilaapia retsept, mis viib keele alla.