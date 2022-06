Viimsi merepoolse osa mändide alla ehitatakse kuni 66 privaatse aiaga kodu

«Privaatsete hea planeeringuga ja isikliku aiaosaga kodude vastu on täna suur nõudlus, seda eriti väljakujunenud heades asukohtades, mida Viimsi kahtlemata on. Pandeemia ajal tundsid paljud pered vajadust avaramate ruumide järele, kus töö-kooli-kodu elu saaks rahumeelselt korraldada. Viimsiranna Residentside puhul peame privaatse ja hubase keskkonna loomist tugevalt fookuses, väärtustades samas looduskaunist kõrgete mändidega ümbruskonda ja rannajoone lähedust,» ütles Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik.

«Oleme Viimsiranna Residentside arhitektuurset lahendust teostamas koos väga hea kaasaaegse käekirjaga Standup Arhitektuuribürooga, kellega meil on era- ja paarismajade arendusest suurepärane kogemus. Konkreetse Viimsi piirkonna võluks on lisaks looduskaunile keskkonnale suurepärane arhitektuurne ansambel kaasaaegseid arhitektuuripreemiaid pälvinud eramuid kohe meie kinnistute kõrvaltänaval. See seab ka uuele arendusele kõrged standardid ja arhitektuursed nõudmised, mis meie visiooniga elegantsetest keskkonda austavatest ridamajadest hästi ühtivad. Töö on hoogsalt käimas ja esimesi eskiise plaanime tutvustada juba suve keskel,» kommenteeris Scandium Kinnisvara juht Maido Lüiste.