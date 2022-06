Vallatu reede: see limonaadiretsept teeb igale purgisiidrile tuule alla!

Palava päikese all pole midagi paremat, kui libistada üht mõnusat jahutavat jooki. Kodune limonaad teeb selle töö fantastiliselt afektiivselt ära. Kusjuures kõige parem osa selle limonaadiretsepti juures on see, et vaja läheb ainult kolme koostisosa. Ei midagi üle pea kaela keerulist!