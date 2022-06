EKSPERT SELGITAB ⟩ Kas kuumaõhufritüüril ning ahju pöördõhufunktsioonil on tõesti vahet?

Sama funktsioon, kiirem küpsetusaeg

Kuumaõhugrillis valmib toit pöördõhutehnoloogia abil — see tähendab, et kütteelement kiirgab masinasse soojust, mille järel lükkab ventilaator õhu kiiresti ümber toidu ringlema. Kuna masin on pisem kui ahi ning õhk pöörleb kiiremini, on tulemuseks efektiivsem küpsetusaeg ning krõbedam küpsetis.

Nii mitmete toitude puhul asendab kuumaõhugrill mikrolaineahju ning on turvaline ka pere noorematele liikmetele kasutamiseks. Seejuures on masinaga näiteks eriti mugav küpsetada külmutatud tooteid, sest need valmivad kordades kiiremini. Tõsi, ka erinevatel ahjudel on samalaadne pöördõhu funktsioon ning krõbeda tulemuse annab seegi masin. Siiski tuleb meeles pidada, et ahi on tunduvalt suurem ning võtab rohkem aega, et soojeneda ning toitu küpsetada.

Küpsetised eeldavad ahju

Ahju üks suurimaid eeliseid on tema suurem maht. Masin on usaldusväärne valik neile, kes on harjunud küpsetama ning seda suuremates kogustes — olgu need siis toekad õhtusöögid perele, küpsised või plaadikoogid. Kuigi kuumaõhufritüüre on ka suuremates mahtudes, kohati isegi kuni neljale inimesele, siis tõsi ta on, et mahutavuselt jääb ta traditsioonilisele ahjule alla.

Samas on kuumaõhugrill üpriski väikeste mõõtude tõttu kaalult pigem kerge ning kaasaskantav, pakkudes võimalust küpsetaja võtta kaasa suvilasse või kaasa pakkida kolimisel. Kuumaõhufritüür on ka pisemate mõõtude tõttu energiasäästlikum ning odavam kui ahi — väiksem masin, kiirem kuumutusaeg, väiksem energiakasutus.