OMANIKE KESKLIIT ⟩ Juba täna tuleb mõelda, kuidas lahendada sügisel energiadefitsiidist tingitud hinnatõus

Eelmisel kütteperioodil rakendunud elektri ja maagaasi hinnalaest kõrgemate hindade hüvitamise skeem oli bürokraatlik ja keerukas, seepärast on oluline see juba täna üle vaadata. Samuti tuleks üle vaadata kehtestatud hinnalaed. Tõime välja, et vähekindlustatud perede elektri, maagaasi ja kaugküttetoetused võiks jätta samaks, püüdes leida vähembürokraatlik asjaajamine ning kompenseerimismehhanismi rakendada kütteperioodil oktoobrist aprillini, sõnas Pärna.

Pärna lisab, et analüüsida tuleks ka Narva elektrijaamades väärtusliku puitmaterjali põletamise mõju halupuu hinnale, mis on mitu korda kallinenud ja mida puudega kütjatele ei kompenseerita ning vajadusel piirata väärtusliku puidu kasutust energia suurtootmises.

Taastuvenergia võimalusi rakendades tuleks suurendada elektrivõrgu piirkondades investeeringute tegemist võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, et tagada koduomanike poolt toodetud kuni 15 kW tootmisseadmele elektri põhivõrguga liitumine. Hetkel on suureks probleemiks, et koduomanikud tahavad investeerida päikeseenergia väiketootmisse, kuid Elektrilevi ei taga liitumist või on see võimalik ebamõistliku hinnaga. Samuti tuleks mitmekordistada hoonete energiatõhususe meetmete investeeringuid tagades nende võrdse jaotuse aastate lõikes, ütles Pärna.