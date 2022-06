PANE KÕRVA TAHA ⟩ 10 vähese valgusega leppivat toataime

Toa- või kontorinurki, mis jäävad taimedele liiga varjuliseks, võid elustada lühiealiste õitsvate hooajataimedega. Kehvade valgustingimustega leppivate taimede puhul võiks 4-meetrine kaugus aknast siiski olla maksimaalne. Varjutaimede lehestik on pea alati tumeroheline. Kui mõnel liigil esineb nii tumeroheliste kui ka kirjude lehtedega sorte, siis taimedele koha leidmisel arvesta, et kirjulehised on alati valguse suhtes nõudlikumad, vahendab aianduskeskus Hortes .

Jaapani fatsia

Roniv filodendron

Taim on kiire kasvuga. Kui soovid tema kasvu pidurdada, kasuta väiksema lämmastikusisaldusega väetist. Taime õhujuured võib suunata potti mulla sisse. Oksi, mis segama hakkavad või välja venivad, kärbi või lõika välja kevadel. Lehtede regulaarne puhastamine tolmust on väga vajalik.

Havisaba

Vähenõudlik ja vastupidav sukulent. Tuleb hästi toime ka poolvarjus. Ideaalne taim jahedatesse kodudesse, sest armastab pigem jahedapoolset temperatuuri kui väga sooja. Ümberistutamist vajab harva. Enne järgmist kastmiskorda veendu, et muld on tahenenud, eriti oluline on see talvel! Kollase leheservaga sordid eelistavad valgemat kasvukohta kui tumerohelise lehestikuga sordid. Kui valgust on liiga vähe, muutuvad tema lehed kollakaks!