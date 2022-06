NÄDALA AED ⟩ Kolm nippi naadist vabanemiseks

Iseenesest on õitsev naadimeri tõeliselt uhke vaatepilt, kuid koduaias võiks naadi arvukuse vähendamisel esimese asjana vältida naadiseemnete küpsemist ja murda õisikud enne õitsema hakkamist.

Naadist lahtisaamiseks on põhimõtteliselt kolm võimalust (mürgitamine nende hulka ei kuulu, sest see ei tule koduaias kõne allagi). Meetodi valik sõltub sellest, kui palju teil on aega oodata.