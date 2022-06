NÄDALA KODU ⟩ Arhitektuuriteemanti lihvides

Aastail 1911–1912 kirjastajale ja raamatukaupmehele August Buschile üürimajaks ehitatud hoone on üks harukordsemaid tsaariaegseid kivielamuid väljaspool vanalinna. Romantiline juugendstiilis üürimaja oma asümmeetrilise ja liigendatud fassaadiga, erikujuliste rõdude ja akendega ning mitmesuguste hilisjuugendlike ja uusklassitsistlike dekoorielementidega oli üks toonase Tallinna moodsamaid ja suurlinlikumaid elamuid.

«Minu jaoks oli see aastaid pealinna kõige ägedam maja ja vahel sellest möödudes mõtlesin abstraktselt, et siin võiksin küll elada. Ühel päeval see juhtuski,» meenutab Madle Lippus.