Lõbus laupäev: neljast koostisoast koosnev rull on esimene, mis peolaualt kaob!

Laota lavašš lauale lahti ning määri see ühtlaselt toorjuustuga. Haki lumekrabi pulgad ühtlaseks massiks ning puista see toorjuustuga määritud lavaši lehele ühtlaselt laiali. Pese puhtaks spinat ning kuivata see rätikuga tupsutades ning laota ka see lavašile laiali. Haara kinni lavaši laiemast äärest ja keera see rulli – mitte liiga tihedalt ega mitte liiga lõdvalt. Sellest saab üks tore rull, mis tuleb mässida kile sisse (kusjuures selleks saab kasutada seda sama kile, mille lavašš ise tuli) ning panna vähemalt tunniks külmkappi, et kõik koostisosad omavahel sõbraks saaks. Serveerimiseks tuleb rull viiludeks lõigata ja külili taldrikule panna. See imelihtne retsept on nii maitsev ja ilus, et kaob esimesena laualt!