PILDID ⟩ Saaremaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Köögis on kasutusel kaunis Prantsuse köögimööbel, koos ahju, gaasipliidi, nõudepesumasina ja suure külmkapiga. Söögitoast viivad teisele korrusele kaks treppi. Köögipoolne trepp viib ühte magamiskohta, elutoapoolne trepp viib teisele korrusele kus on veel kaks magamistuba.

Kõrvalhoonetest on krundil veel kõrge garaaž, saun, vana ait, maa-alune kelder, kaks kuuri ja puupliidi ning grillnurgaga väliköök. Väliköögis on ka kraanikauss kuhu on toodud ka vesi sisse, kus saab siis vajadusel nõusid või käsi pesta. Kompleksi ümbritseb kiviaed, kuid on tehtud ka paar väravat.