Et laine ei laksuks majade vahel! Minister kinnitas üleujutuste riskide maandamiskavad

Eestit ei ole küll tabanud nii markantsed üleujutused kui 2021. aastal Kesk-Euroopat, kuid ekstreemseid näiteid leiab meiltki. Näiteks tõusis 2005. aasta jaanuaritormiga veetase rannikul ligi kolm meetrit, Pärnus evakueeriti 315 inimest, kannatada sai 775 maja ja kogu tormi kahjud Eestis olid üle 47 miljoni krooni. Viimastel aastatel on pahandust tekitanud ka paduvihm, ujutades mitmel pool üle tänavaid ja keldreid. Kõige värskemateks näideteks võib tuua üleujutused Tartus 2021. aasta augustis ja Kuressaares sama aasta juulis.

«Üleujutuste ennetamiseks ja nende tagajärgede leevendamiseks on mitmeid võimalusi planeerimisest tegutsemiseni,» lausus Aruväli, lisades, et enamikel kohalikel omavalitsustel on käsil uue üldplaneeringu koostamine. «Just selles kohalikku arengut aastakümneid mõjutavas protsessis tulebki hoolikalt kaaluda piirkondade soovitud kasutusotstarvet ja olusid. Näiteks ei ole üldjuhul jätkusuutlik planeerida jõeäärsetele (lammi)aladele uusi eramurajoone tulenevalt erosiooni- ja üleujutusohust. Seevastu oleks tiheasustusaladel igati mõistlik nende kasutus avalike rohealadena, kuhu rajatud nõvad saaksid üleujutuste korral täituda veega ning vähendada teiste alade üleujutamise ohtu,» selgitas Aruväli.