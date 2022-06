Eesti armastatuim toidubränd astus olulise sammu kestlikuma tootmise suunas

«Pakendite kestlikkus ja funktsionaalsus on meile toidutootjana äärmiselt oluline. Seetõttu on näiteks 200g šokolaaditahvlid nüüd kile asemel paberis ja 100g šokolaadide kilepakend 20 protsendi võrra õhem. Mitmeid põnevaid uudiseid on oodata ka kotikommide ja kommikarpide pakendamisel. Samuti on toodet ja pakendit puudutav info esitatud ühtse märgisüsteemi alusel, tänu millele on tarbijal lihtsam teha poes jätkusuutlikumaid ostuotsuseid ja kodus pakendeid paremini sorteerida,» lisas ta.