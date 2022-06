Kiire esmaspäev: selle supiga, lahendad ühe toidukorra probleemi pooleks nädalaks!

Esmalt tükelda sibul ja porgandid väikesteks tükkideks ning lükka need lõikelaualt suurde supipotti koos õliga. Prae neid kahte, kuni mõlemad pehmeks või vähemalt pehmemaks muutunud ning lisa tomatipasta, et ka see läbi kuumutada. Järgmisena kalla potti 1,5 liitrit vett ning lisa kaks köögiviljapuljongi kuubikut. Järgmisena kalla potti purustatud tomatid ning läätsed (poolitatud punaseid läätsi ei pea üle öö vees leotama!).