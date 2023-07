ÄRA UNUSTA ⟩ Neid kolme ei tohi teiste riietega pesumasinasse toppida!

Pesuvahenditootja The Laundressi kaasasutaja Gwen Whiting, soovitab esimesena sorteerida määrdunud pesu rühmadesse. Ta õpetab, et neid peaks olema kolm: igapäevane pesu (puuvillased ja vastupidavad sünteetilised materjalid), värvilised esemed (need, mida tuleb pesta võrdlemisi jahedas vees) ja valge pesu (need, mis tahavad kuuma vett). Lisaks tuletab Whiting meelde, et kui tootele on kirjutatud, et seda tuleb pesta käsitsi, siis tuleb seda ka käsitsi pesta.