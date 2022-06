Mis arvad? Säästunipid maailma kõige kitsimalt mehelt

Ameerika Ühendriikidest pärit Todd Moriarty, on viinud kokkuhoidlikkuse uuele tasemele. TLC hittsaates «Extreme Cheapskates'is» end tutvustanud mees, demonstreeris erinevaid meetmeid, millega ta raha kokku hoiab – enamik neist kaunis kummalised.

Seitse aastat tagasi filmitud episoodis, mis on tänast olukorda arvestades igati päevakohane, müüs Todd maja. Tema naabruskonnas oli vähemalt sel hetkel keskmise maja hind umbes veerand miljonit dollarit. Selleks, et oma elamist kulumise eest kaitsta, mis ilmselgelt toob hinda alla, mässis Todd terve elamise kile sisse. Vähe sellest! Majas on kolm vannituba, millest kahte ei olnud ta isegi kunagi kasutanud.