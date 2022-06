Kuula eksperti: köögidiiva Martha Stewart paljastab, mis kolm asja tal alati käepärast on

Pole mingi üllatus, et Stewarti köök on alati täis head ja paremat. Kuid ka temal saab vahel üks või teine asi otsa, kuid mitte kunagi need kolm. «Mul on alati puu- ja köögivilju oma aiast ning samuti värskeid mune kanalast,» ütles ta ajakirjale.

80-aastasel Stewartil, kes elab New Yorgi osariigis asuva Bedfordi linnakese külje all suures talus, on hobikorras kanakasvatajatele ka paar nõuannet varuks. «Messid ja näitused on hea koht, kus kohtuda ekspertidega, vaadata erinevaid tõuge ja leida enda jaoks sobiv. Nende lindude kasvatamisest on nii palju kasu. Saate maitsvaid mune ning nende eest hoolitsemine teeb rõõmu kogu perele,» kirjutas ta oma 2019. aasta ajakirja «Martha Stewart Living» juuni numbris.