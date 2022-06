Roheline teisipäev: värske ja tervislik suure depressiooni aegne salat, mis hävitab umbrohu

Nopi aiast kausitäis noori võilillelehti. Pese lehed vees puhtaks, et kogu mustus maha saada. Kui lehed on puhtaks pestud, kuivata need rätikuga ning aseta ilusasse kaussi. Pigista välja ühe sidruni mahl ning kalla see võilillelehtedele ja kalla juurde sama kogus oliiviõli. Viimasena lisa salatile soola ja pipart ning sega see kätega korralikult läbi. Värske suvine salat ongi valmis!