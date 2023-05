HOOAEG ON ALANUD ⟩ 3 head nippi, kuidas puugid koduaiast eemale peletada

Lõhnapeletid su aias

Kasvatage aias piparmünti ja sidrunheina, mille lõhna puugid ei talu. Samuti võib mulda pista vana hea küüslaugu ja sellele seltsiks ohtralt lavendlit. Küüslaugu puhul on kõige tõhusamaks purustatud küüslaugu küüned, mis tuleb puistata käidavamate radade äärde.

Niida, niida, niida

Puukide külastussagedus sõltub suuresti ka kõrgest murust, mis neile jube meeldivaks elupaigaks on. Hoia muru ja koduaia taimestik võimalikult madalana, et puukidel ei tekiks aia vastu huvi. Kui aega niitmiseks pole, hoolitse vähemalt selle eest, et madalaks oleks pügatud nii laste mängukohad kui maja lähiümbrus.