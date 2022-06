5 mõjuvat põhjust, miks kodu ostes on täna mõttekam maakler palgata

Hetkel on kinnisvaraturg müüja poole kõvasti kaldu ehk nõudlus ületab pakkumist, mis omakorda surub hindasid üles. «Sellises olukorras on meelepärase kodu leidmine väga töömahukas, vajab järjekindlat turuseiret ja head reaktsioonikiirust ning isegi sellest kõigest ei pruugi piisata,» selgitab Getter Saidla ning rõhutab, et just piisava pühendumiseta võivad nii mõnedki sobilikud ja taskukohased elupinnad unistuseks jäädagi.