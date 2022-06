Kasekese ja Käbi nimelised loodusvillad said endale Edgar Valteri teosest «Pokuraamat» inspireeritud naabri. Seitsmest eri suurusest «pokust» koosnev kaunite kuppellagede ja maaliliste vaadetega, tarnaid meenutavad, struktuurid moodustavad ainulaadse ansambli.

Loodusvilla jagab loomingulise mõttesähvatusega sama nime – Poku. Juba talvel rääkis Maidla puhkekeskuse tegevjuht Susanne Org, et suvel on nende keskuse perre lisa oodata – ka sel korral suudeti üllatada! Ta ütleb, et inspiratsiooni leiti Maidla omanäolisest soisest maastikust, kus leidub palju Carex stricta'id ehk tarnaid.