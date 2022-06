PILK PEALE ⟩ Eesti populaarne diivanitootja pööras uue lehekülje, ettevõtte uute klientide seas on nii Amazon, Google kui Microsoft

«Alustasime ettevalmistusi kontorimööbli tootmiseks kuus aastat tagasi koos kohalike ja välismaiste disaineritega ning praegu on seerias kümmekond erinevat tooteperekonda. Tänaseks oleme kontorimööblit juba mõned aastad peamiselt Eestist välja eksportinud. Nüüd panime sisse uue käigu – suurendasime nii kontorimööbli tootmist, arendust kui meeskonda ning tulime välja päris eraldi brändiga Intuit by Softrend,» rääkis Vinkel.

«Näeme nii Eestis kui üle maailma trendi, et inimesed liiguvad peale pandeemia lõppu tagasi kontoritesse. Sotsialiseerumine ja koostöö on nii ettevõtete kui töötajate jaoks olulised, aga selleks, et inimesed tagasi meelitada ja tööandjana atraktiivne olla, tuleb vanad kontorid muutunud ootustele ümber mugandada, mistõttu ootame suurt kontorimööbli buumi,» rääkis Vinkel.

«Töötamise viisid on viimase 5-10 aastaga oluliselt muutunud ja pandeemia kiirendas seda trendi. Esiteks on inimesed harjunud koduste mugavustega ja seetõttu pehme mööbli osakaal kasvab ning klassikaliste töölaudade-toolide olulisus väheneb. Kuna laua taga saab ka kodus tööd teha, siis läheb kontorites rõhk sotsialiseerumise või eri koostegevustega seotud keskkondadele,» kirjeldas Softrendi juht.

Teine suur muutus on avatud kontorite muutumine, mille peamine probleem on müra ja muud välised segajad. «Seepärast on Intuiti mööbli disainimisel kasutatud mürasummutavaid materjale ja disainlahendusi, mille omadused on väljatöötatud ja mõõdetud koos Soome firma Akukon akustikainseneridega,» rääkis Vinkel.