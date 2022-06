Küttesüsteemi väljavahetamine ei ole ainus viis! Paar head nõksu, kuidas kodu energiasäästlikumaks muuta

Kaamos Ehituse ehitusjuht Marek Korbelainen sõnul on esimene samm kodu energiatõhususe tõstmisel ruumide sisekliima hindamine. «Hinnata, kui hea soojusisolatsioon on hoonel. Mida vanem on hoone, seda kehvem on üldjuhul hoone soojapidavus,» selgitas Korbelainen. Uusehitiste rajamisel pööratakse üha suuremat tähelepanu ehitise energiaklassile, kuid murekohaks on just kümme või enam aastat tagasi ehitatud majad.