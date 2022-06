Miks küll? Ettevõte pakub raha, kui lubad sajal prussakal sisse kolida

Enamikes tekitab idee kasvõi üks prussakas leida hirmujudinaid, kuid Põhja-Carolinas asuv kahjuritõrjefirma The Pest Informer tahab neid kuue «õnneliku» koju lausa sada tükki lahti lasta. Arusaadavalt, ei ole see just kõige ahvatlevam idee, mistõttu pakub ettevõte kahe tuhande dollari suurust kompensatsiooni.